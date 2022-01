Promo JCO Terbaru 3 - 9 Januari 2022, Paket 1/2 Lusin JCO 47 Ribuan & Beli 1 Gratis 1 Iced Chocolate

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nikmati beragam promo JCO terbaru untuk pekan ini 3 - 9 Januari 2022.

JCO saat ini memiliki promo mulai dari weekly promotion half dozen only Rp 47,5 Ribu.

Kemudian ada bogo treat buy 1 get 1 free Iced Chocolate + Iced Americano.

Kemudian ada croffle, cookies, salad caesar JCoffee, menu glazy donuts, Jclub, Dipped in hazelnut chocolate and sprinkled with dark chocolate coated crisps, Caviar Chocolate hingga ada promo buy one get one free untuk setiap pembelian kopi dengan metode Clever Dripper.

Apalagi menu-menu favorit JCO juga dapat didapatkan secara delivery melalui jcodelivery.com

Cek beragam promo terbaru dari JCO yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Januari 2022 ini:

(Update Informasi Promo JCO)

• Promo Indomaret Hari Ini 3 Januari 2022, Banyak Diskon Popok Bayi Deterjen Pewangi Telur Ayam Hemat

Donut 1/2 Dzn

Promo JCO 2 Box Donut 1/2 Dzn. (order.jcodelivery.com)

• Promo JCO Hari Ini 2 Januari 2022, Ada 2 Box JPops 87 Ribu & Beli 1 Gratis 1 Chocolate Frappe 38.000

Bogo Treat

B1g1 Treat: Iced Chocolate + Iced Americano