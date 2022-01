Raisa Unjuk Jersey Terbaru dari PSSI, Tak Sangka Cuitan Twitternya Berbuah Hasil

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Walau Indonesia tidak bisa menang di ajang AFF 2021, Namun keunggulan para pemain tetaplah menginspirasi.

Penyanyi Raisa tak menyangka dapat kiriman jersey terbaru tim nasional (Timnas) Indonesia langsung dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Berawal dari curhatannya masih menggunakan jersey lama saat berfoto di momen kemenangan Indonesia melawan Singapura di Piala AFF 2020, Raisa tiba-tiba ditawari jersey baru.

Admin @PSSI menawarkan jersey terbaru Timnas Indonesia yang disambut dengan antusias oleh Raisa.

"Makasih, Mba Yaya. Mau mimin kirimin jersey terbaru ga?" tanya admin Twitter @PSSI.

Istri Hamish Daud ini pun langsung menyambut tawaran tersebut.

"MAUUUUU," balas Raisa disertai emoji menangis.

Tepat sebelum pertandingan final leg pertama Indonesia lawan Thailand pada Rabu 29 Desember 2021, Raisa telah menerima kiriman yang dijanjikan oleh PSSI.

Dia menunjukkan bingkisan putih spesial yang dibuat khusus untuknya.

"Wah ternyata beneran lho dikirimin, khusus buat aku, Raisa dari PSSI thank you so much, ternyata beneran dikirim," ucap Raisa dikutip Kompas.com dari Twitter @raisa6690, Kamis 30 Desember 2021.