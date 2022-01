Jadwal 16 Besar Liga Champions 2022 Live SCTV Rabu Kamis Dini Hari Man United vs ATM, PSG vs Madrid

Cristiano Ronaldo dari Manchester United merayakan setelah mencetak gol ketiga tim mereka selama pertandingan Liga Premier antara Manchester United dan Burnley di Old Trafford pada 30 Desember 2021 di Manchester, Inggris. (Foto oleh Clive Brunskill/Getty Images) CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES EROPA / Getty Images via AFP

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2021-2022 akan digelar pada Februari 2022 mendatang.

Setidaknya ada tiga partai big match yang tidak boleh dilewatkan.

Tiga partai tersebut yakni PSG vs Real Madrid, Inter Milan vs Liverpool dan ATM vs Manchester United.

Banyak yang menyebut duel Atletico Madrid vs Manchester United sebagai pertandingan antara Cristiano Ronaldo menghadapi ATM.

Pasalnya,Cristiano Ronaldo selalu menjadi momok bagi ATM, jika melawan tim-tim yang dibela oleh Ronaldo.

Duel Atletico kontra Man United ini adalah yang pertama kali di ajang Liga Champions.

Namun, kisah berbeda dijalani oleh sang megabintang Manchester United, Cristiano Ronaldo, yang sudah sangat sering bersua Atletico.

Melansir dari Transfermarkt, Ronaldo telah bertanding dengan Los Rojiblancos sebanyak 35 kali di semua ajang.

Sebanyak 31 laga di antaranya CR7 catatkan saat masih membela Real Madrid.

Sementara, empat pertandingan lainnya dijalani ketika kapten timnas Portugal tersebut beseragam Juventus.