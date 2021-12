Terbaru Promo JCO Hari Ini 31 Desember 2021, Nikmati Varian Donut Coklat Dalam Mini Size

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Donuts chocolate for your day, nyuum.

Kamu juga bisa loh nikmati berbagai varian donut coklat dalam mini size.

Apalagi masih ada promo beli 2 Box JPops hanya Rp 87 ribu saja!

Yuk segera pesan melalui www.jcodelivery.com atau lewat Aplikasi JCO sekarang karena promo berlaku sampai 2 January 2022!

Kamu juga bisa nikmati duo pink dalam mini size karena ada promo beli 2 Box JPops

Butuh booster semangat untuk siangmu?

Chocolate Frappe cocok banget nih!

Manisnya coklat ditambah kesegaran fresh milk bisa bikin siang harimu makin fresh!

Yuk ajak temanmu dan nikmati promo buy one get one Chocolate Frappe dengan harga Rp 38 ribu saja.

Promo berlaku sampai 2 Januari 2022.

Mencari sarapan sehat yang sempurna?