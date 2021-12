Quote Pilihan Pergantian Tahun 2021 ke 2022 Malam Ini Bahasa Inggris - Indonesia dan Link Twibbon

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Malam pergantian tahun Jumat 31 Desember 2021 malam ini akan menjadi malam yang dinantikan.

Sebab tepat pukul 00:00:00 nanti seluruh umat manusia di muka bumi akan merayakan hari pergantian tahun baru masehi dari 2021 ke 2022.

Beragam cara orang merayakan malam pergantian tahun baru ini, diantaranya dengan mengirimkan ucapan-ucapan kepada sabat, kerabat serta keluarga.

Ucapan kata-kata menari dan quote selamat tahun baru akan bertebaran melalui media sosial atau secara langsung

Malam pergantian tahun menjadi momen untuk memberikan ucapan hingga doa.

Tak hanya itu, kumpulan quotes tahun baru yang bisa digabungkan denga twibbon yang menarik cocok jadi caption di media sosial, Facebook, WhatsApp, Instagram hingga Twitter.

• 15 Quotes Natal 2021 Dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia Populer

Berikut kumpulan quotes Tahun Baru 2022 Indonesia - Inggris dikutip dari Tribunnews.com

1. “New year—a new chapter, new verse, or just the same old story? Ultimately we write it. The choice is ours.” —Alex Morritt

“Tahun baru—bab baru, ayat baru, atau cerita lama yang sama? Akhirnya kami menulisnya. Pilihan ada di tangan kita.” —Alex Morritt

2. “I like the dreams of the future better than the history of the past.” —Thomas Jefferson