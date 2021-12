15 Quotes Natal 2021 Dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia Populer

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hari Natal Sabtu 25 Desember 2021 merupakan hari perayaan keagamaan Umat Kristiani.

Perayaan ini sarat akan makna dengan sejumlah rangkaian yang bakal dilakukukan.

Terutama dalam hal ibadah silaturahmi, termasuk dalam hal saling menguncapkan selamat dan quotes-quotes terbaik kepada sahabat, kerabat atau keluarga.

Bisa pula membagikan quotes kepada keluarga yang jauh melalui berkirim pesan media sosial jaman sekarang sudah menjadi hal yang lumrah.

Tinggal mencari quotes terbaik yang memiliki makna mewakili kebahagiaan di hari Natal.

Kali ini merupakan kumpulan quotes terbaik yang bisa digunakan untuk dikirimkan melalui media sosial Whatshapp, IG, Facebook, dan lainnya.

Berikut quotes yang bisa digunakan dikutip dari Serenata Flowers dan Good House Keeping dalam Bahasa Inggris dan Indonesia.

Christmas Quotes atau Quote Natal

1. I am not 100 percent certain what a sugarplum is, but for a few weeks every year I’ve got visions of them dancing in my head anyway. - Jane Green

Aku tidak 100 persen yakin apa itu sugarplum, tetapi selama beberapa minggu setiap tahun aku selalu membayangkan mereka menari di kepala aku. - Jane Green