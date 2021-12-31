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Promo Minyak Goreng 2 Liter Murah Hari Ini di 7 Supermarket, Ada Gratis Hingga Diskon
Yang lagi nunggu - nunggu promo Minyak Goreng 2 Liter, ada promo nih.Promo ini bisa Anda dapatkan di Hypermart, Yogya, Superindo, Alfamart....
Penulis: Mirna Tribun | Editor: Mirna Tribun
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yang lagi nunggu - nunggu promo Minyak Goreng 2 Liter, ada promo nih.
Minyak goreng 2 L atau 2000 ml lagi ada promo murah hari ini.
Promo ini bisa Anda dapatkan di Hypermart, Yogya, Superindo, Alfamart, LotteMart, Lotte Grosir dan Alfamidi.
Untuk di Alfamart, Anda bisa Dapatkan Minyak Goreng gratis dengan syarat pembelian.
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Dilansir dari hargaweb.id, berikut promo - promo minyak goreng murah di Hypermart, Yogya, Superindo, Alfamart, LotteMart, Lotte Grosir dan Alfamidi.
1. Hypermart
- Fortune Minyak Goreng 2000 ml
Diskon 22% harganya mewnjadi Rp35.790.
Berlaku di Jawa.
Disertai pembelian Kobe Tebung Kentucky Super Crispy 210g. Maksimal pembelian 2 pcs.
Berlaku untuk Tersedia pembayaran dengan GOPAY.
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