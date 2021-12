Promo KFC Hanya Hari Ini 30 Desember 2021, TBT 10 Potong Ayam atau 7 Potong Ayam 3 Nasi 3 Coca-Cola

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Promo KFC yang dinantikan setiap pekannya kembali hadir untuk hari ini Kamis 30 Desember 2021.

Apalagi kalau bukan promo TBT (the best thursday) yang kini hadir dengan pilihan menu opsi 10 potong ayam (9 + 1 FREE) atau 7 potong ayam + 3 nasi + 3 Coca-Cola reg.

Selain itu ada juga promo kombo superstar mulai 85 ribuan, drive-thru menu DT24, very berry float mulai Rp 9 ribuan, chaki kids meal gratis mainan Rp 34 ribuan, mega kombo mulai dari 240 ribuan.

Ada juga promo kombo duo mulai Rp 50 Ribuan sudah bisa mendapatkan Krunchy Burger, 2 French Fries, dan 2 Coca-Cola reg, sambal nusantara, hingga smart Family Deal dengan kombinasi dari 4 ayam + 3 nasi + 3 Coca-Cola dan 2 dessert Sundae.

Kemudian ada Drive-Thru menu DT24, Creampuff Combo mulai 20 ribuan, Yubari Float mulai 12 ribuan, KFC kombo Coca-cola, loaded fries mulai 38 ribuan dan masih banyak promo lainnya.

Cek beragam promo KFC yang tersedia hari ini Kamis 30 Desember 2021 sebagai berikut ini:

Promo TBT

Bikin ngumpul akhir taun makin spesial bareng TBT!⁠

⁠

Nikmati pilihan menu TBT dengan opsi 10 potong ayam (9 + 1 FREE) atau 7 potong ayam + 3 nasi + 3 Coca-Cola reg. untuk sharing bareng temen atau keluarga!⁠

⁠

Yuk buruan pesen TheBestThursday sekarang biar kumpul akhir taun di rumah makin seru! Menu ini bisa dipesen melalui Takeaway, Drive-Thru, GoFood, dan GrabFood ya!⁠

⁠

Syarat dan ketentuan:⁠

- Kamu bisa memilih paket TBT antara 10 pcs ayam atau 7 pcs ayam + 3 nasi + 3 Coca-Cola dengan harga Rp 104.000 sebelum pajak⁠

- Berlaku HANYA DI HARI KAMIS⁠

- Berlaku untuk Dine-in, Take away, Home Delivery, Drive-thru, Ojek Online dan KFC Box⁠

- Tidak berlaku di seluruh store Bandara Soekarno-Hatta dan KFC catering⁠

- Harga sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap wilayah⁠

- Take away dikenakan biaya tambahan⁠

- Juga berlaku pembelian menggunakan e-voucher GiftN⁠ dengan keterangan NEW⁠

- Berlaku kelipatan dan tidak ada batasan pembelian⁠.

Creampuff Combo