15 Ucapan Selamat Tahun Baru & 20 Link Twibbon Gratis Edit Frame Foto Kartu Ucapan Tahun Baru 2022

Meriahkan malam tahun baru besok 31 Desember 2021 dini hari dengan berbagi ucapan selamat tahun baru 2022.

Selain itu, Anda dapat membuat ucapan selamat berupa kartu ucapan dengan mengedit foto pada link twibbon yang disediakan pada artikel ini.

Tepat pukul 00.00 WIB merupakan momen pergantian tahun 2021-2022.

Setiap tahunnya momen pergantian tahun baru selalu dimeriahkan dengan pesta kembang api.

Dalam artikel ini dirangkum 15 ucapan selamat tahun baru 2022 terbaru bahasa Inggris serta artinya bahasa Indonesia.

Berikut ini kumpulan ucapan Selamat Tahun Baru 2022, dirangkum dari shutterfly.com dan nextnationalday.com:

1. Wishing you a Happy New Year with the hope that you will have many blessings in the year to come.

Mengucapkan Selamat Tahun Baru dengan harapan bahwa Anda akan memiliki banyak berkah di tahun yang akan datang.

2. Out with the old, in with the new: may you be happy the whole year through. Happy New Year!

Tinggalkan dengan yang lama, masuk dengan yang baru: semoga Anda bahagia