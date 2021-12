LIVE Indonesia Vs Thailand Leg 1 Final AFF 2021 di Hp, Cek Link Tv Streaming - Tv Online RCTI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk tonton siaran live Indonesia Vs Thailand Leg 1 di fase final Piala AFF 2021.

Alias pertandingan pamungkas gelaran AFF Suzuki Cup 2020 yang digelar pada Rabu 29 Desember 2021 .

Sebagai informasi, jadwal kick off live Indonesia Vs Thailand Leg 1 final Piala AFF 2021 alias jam tayang Indonesia Vs Thailand di pertandingan puncak perebutan gelar juara AFF 2021 ini akan dilangsungkan Rabu pukul 19.30 WIb malam.

Untuk di Indonesia, siaran langsung Piala AFF 2021 di tayangan live Indonesia Vs Thailand Leg 1 tersebut ditayangkan di channel stasiun tv swasta nasional, live RCTI .

Sobat Tribun Pontianak sekalian tentu juga bisa menyaksikan perjuangan Ricky Kambuaya dan Alfeandra Dewangga serta Witan Sulaeman dan rekannya di skuad Indonesia AFF 2021 itu di tayangan live streaming Piala AFF 2021 .

Adapun link tv streaming di siaran tv online RCTI yang menayangkan siaran live streaming Piala AFF 2021 kali ini tentu bisa Sobat Tribun Pontianak sekalian akses di akhir artikel ini.

Duel puncak di AFF SUzuki Cup 2020 yang digelar penghujung 2021 ini sendiri merupakan final ke 7 Timnas Indonesia di ajang kejuaraan sepakbola antarnegara di kawasan ASEAN ini.

Pada 6 edisi sebelumnya, Timnas Indonesia selalu gagal merebut gelar juara pertama dan tak berhasil membawa pulang titel juara Piala AFF ke Tanah Air.

Dengan demikian, duel live Indonesia Vs Thailand Leg 1 dan Leg 2 di final Piala AFF 2021 edisi kali ini sendiri menjadi kesempatan bagi skuad Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong merebut gelar pertama.

Syaratnya tentu harus mengalahkan tim negeri Gajah perang - julukan Timnas Thailand - tersebut di pertandingan puncak AFF Suzuki Cup 2020 kali ini.