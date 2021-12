Indonesia Tersingkir! Daftar 15 Tim Lolos Grand Final PMGC 2021 dan Jadwal Pertandingan 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dua wakil Indonesia tersingkir di babak Global Final PMGC 2021 dan harus kehilangan tiket ke Grand Final.

Babak League turnamen bergengsi utuk judul PUBG Mobile bertajuk PUBG Mobile Global Championship 2021 (PMGC 2021), akhirnya telah usai.

Ke-40 tim terbaik yang dibagi menjadi dua kategori, East dan West, telah menyelesaikan serangkaian babak kualifikasi, League dan League Finals.

Kini, hanya tersisa 9 tim terbaik dari kategori East dan 6 tim terbaik dari kategori West yang bakal bertanding di babak Grand Finals PMGC 2021.

Lalu, 1 tim dari India yang menang dalam turnamen Battlegrounds Mobile India Series 2021, juga bergabung serta berpartisipasi dalam babak Grand Finals.

Jadi, ada total 16 tim yang bertanding pada babak Grand Finals yang digelar pada tanggal 21 - 23 Januari.

Berikut 15 tim yang sudah dipastikan bakal bertanding pada babak Grand Finals:

- DAMWON Gaming (East)

- D'Xavier (East)

- Stalwart Esports (East)

- Nova Esports (East)

- Nigma Galaxy (East)

- The Infinity (East)

- Six Two Eight (East)

- Team Secret (East)

- 4Rivals (East)

- Kaos Next Ruya (West)

- Natus Vincere (West)

- Furious Gaming (West)

- Alpha7 Esports (West)

- S2G Esports (West)

- 1907 Fenerbahce Esports (West)

Perjalanan Dua Tim Asal Indonesia Harus Terhenti

Bisa kalian lihat, dua tim asal Indonesia BTR RA dan GD GIDS sepertinya harus rela nggak lolos ke babak Grand Finals.