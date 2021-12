Indonesia Menang Lawan Thailand Viral di TikTok, Siapa Yasir Prediksi Timnas Unggul Aggregat 5-3?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Media sosial TikTok dalam beberapa hari ini menampilkan FYV atau For Your Page tentang prediksi dari sosok Yasir yang meramalkan kemenangan Timnas Indonesia Vs Thailand pada laga Final Piala AFF Suzuki Cup 2021.

FYV TikTok adalah Video yang masuk ke timlene atau halaman beranda TikTok Anda.

Sebelumnya, sempat viral juga prediksi Yasir saat Timnas Indonesia melawan Singapura.

Alhasil tebakan skor dari Yasir tersebut benar-benar terjadi.

Saat itu, Yasir memprediksi skor Timnas Vs Singapura 4-2 pada leg kedua semifinal Piala AFF.

Alhasil saat pertandigan usai, prediksi dari Yasir benar-benar terjadi.

Tak hanya itu, saat Timnas Vs Malaysia pada babak penyisihan grup, Yasir juga sempat memprediksi bahwa Timas unggul 4-1 atas Harimau Malaya.

Ternyata ramalan Yasir terbukti Indonesia menang 4-1.

Kembali viral di FYV TikTok bahwa Yasir memprediksi Indonesia akan menjadi juara pada Piala AFF Suzuki Cup 2022 ini.

Seperti yag beredar pada FYV TikTok Yasir memprediksi bahwa Indonesia akan unggul aggregat 5-3 atas Thailand pada final Piala AFF.