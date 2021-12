Jajal All New R15 Connected, Nikmati Kualitas Berkendara Connect with R Spirit

All New R15 Connected sangat layak dimiliki, paket lengkap yang dapat menjadi partner berkendara terbaik untuk harian maupun hobi balapan di sirkuit. Desain motor ini yang makin keren seperti big bike juga membuat penggunanya dapat tampil penuh kebanggaan saat mengendarainya.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Keunggulan produk teranyar Yamaha yaitu All New R15 Connected telah dibuktikan oleh peserta aktivitas "The 1st Official bLU cRU Experience" yang diadakan beberapa waktu lalu di Sentul International Circuit.

Komunitas Yamaha adalah bagian dari peserta acara itu yang mendapatkan kesempatan untuk menjajal All New R15 Connected dan menikmati kualitas berkendara motor generasi terbaru R Series itu di lintasan sirkuit.

Zidriwan WS, Ketua komunitas R15 V3 Indonesia (RVI) chapter Jakarta Barat misalnya, mengaku beruntung bisa berada dalam rangkaian kegiatan tersebut yang memberikannya sensasi berkendara Connect with R Spirit sekaligus merasakan manfaat fitur-fitur unggulan All New R15 Connected.

”Sebagai penggemar R15, tentunya saya sangat senang dapat mengikuti aktivitas ini, menjadi bagian dari bLU cRU Indonesia sebagai bentuk komitmen Yamaha di dunia racing," kata Zidriwan WS.

Hadir dalam test ride ini, saya pun bisa mencoba penggunaan fitur-fitur yang membuat motor ini makin unggul di kelasnya.

Akselerasinya sangat mumpuni, tidak terasa hentakan karena ada Quick Shifter*.

Perpindahan gigi juga lebih cepat terbantu fitur itu. Selain itu, saat cornering lebih smooth karena ban belakang tidak selip berkat dukungan Traction Control System (TCS)*.

Tarikan kopling ringan dan mengurangi efek engine brake karena ada Assist & Slipper Clutch.

Handling lebih enak dengan suspensi USD (Up Side Down) yang juga membuat tampilan motor sporty dan gagah.

"Saya juga membuktikan top speed dicapai lebih cepat. Posisi berkendaranya juga lebih enak dan sporty, lebih enteng bawa motornya,” papar Zidriwan WS.