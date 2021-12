V BTS Kembali Isi OST Drama Our Beloved Summer Berjudul Christmas Tree

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- V BTS selalu banyak menarik perhatian.

Member BTS, V (Kim Tae Hyung) merilis lagu baru berjudul "Christmas Tree" pada 24 Desember kemarin.

Lagu ini menjadi original soundtrack (OST) untuk drama Our Beloved Summer.

Menariknya, drama tersebut dibintangi sahabat V, aktor Choi Woo Sik. V dan Choi Woo Sik bergabung dalam kelompok pertemanan bernama Wooga Squad.

Di dalamnya bergabung aktor Park Seo Joon, Park Hyung Sik, dan rapper Peakboy.

Pemeran utama wanita Our Beloved Summer adalah Kim Da Mi yang pernah bermain bersama Park Seo Joon di Itaewon Class.

"Christmas Tree" menandai kontribusi ketiga V dalam OST drama.

Pada tahun 2016, ia dan rekan satu grupnya, Jin, merilis "It's Definitely You" sebagai OST drama Hwarang yang juga dibintangi V.

Empat tahun kemudian, ia membagikan "Sweet Night" yang ditampilkan dalam serial Itaewon Class di JTBC dan Netflix.

Sebelum dirilis, lagu "Christmas Tree" telah menduduki peringkat kedua di Billboard Hot Trending Songs per 23 Desember 2021.

