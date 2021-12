Bermain Piano dengan Apik Pertama Kalinya, Kate Middleton Tuai Pujian

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Tidak hanya dikenal dengan tampilannya yang anggun, Kate Middleton juga mahir dalam memainkan piano.

Kate Middleton kembali menuai pujian setelah tampil bermain piano untuk pertama kalinya dalam acara Royal Carols: Together at Christmas.

Duchess of Cambridge memainkan piano lagu "For Those Who Can't Be Here" bersama penyanyi asal Skotlandia, Tom Walker.

Kepiawaian jari-jari Kate Middleton menari di atas tuts piano bahkan langsung dipuji oleh Tom.

"Saya pikir dia benar-benar tampil memukai. Ini bukan hal mudah untuk tiba-tiba duduk di belakang piano bersama sejumlah musisi yang tidak pernah main bareng sebelumnya dan direkam secara langsung, tapi dia sukses menanganinya," puji Tom seperti dilansir E!Online, Minggu 26 Desember 2021.

• Tampil Anggun dengan Balutan Nuansa Merah, Gaya Busana Kate Middleton Jadi Referensi Gaun Natal

Tom Walker sendiri mengaku tak pernah tahu Kate Middleton bisa bermain piano.

Keduanya hanya mendiskusikan penampilan tersebut sekali dalam sebuah acara amal.

"Kami bertemu, kami melatih lagu tersebut selama sembilan kali dan setelah itu dia sukses menaklukannya," ujar Tom.

Dalam akun Instagramnya, Kate Middleton menuliskan sebuah pesan menyentuh tentang perayaan Natal tahun ini.

Meski tahun ini bukan tahun terbaik, perempuan berusia 39 tahun tersebut mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah berjuang melewati masa-masa sulit ini.

• Ketika Kate Middleton dan Meghan Markle Sama-sama Dalam Balutan Busana Hijau! Keduanya Memukau