Deddy Corbuzier Minta Azka Belajar Meniru Tanda Tangannya, Ternyata Ini Penyebabnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Siapa yang tidak mengenal anak seorang YouTuber Deddy Corbuzier yakni Azka Corbuzier.

Deddy mengaku, ia meminta sang anak untuk mempelajari tanda tangan dirinya guna kepenting bersama.

Deddy melakukan hal itu karena saat kecil dia juga diperlakukan serupa oleh ibunya.

"Jadi nyokap gue itu minta gua dulu waktu gua kecil mempelajari tanda tangan dia," kata Deddy dikutip dari unggahan video di Instagram @mastercorbuzier.

"Tujuannya, jadi kalau gua dapat nilai ulangan, mau bagus, mau jelek, gua tanda tangan sendiri tanpa dia lihat, terus gua balikin ke gurunya, dia enggak peduli," ujar Deddy menjelaskan.

Sikap ibunya saat itu dilakukan bukan tanpa sebab.

Bagi Deddy apa yang dilakukan ibunya saat itu adalah bentuk kepercayaan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya.

"Dia cuma bilang sama gua, 'yang penting kamu sekolah, kamu capai apa yang kamu mau, cita-cita kamu apa terserah, nilai enggak penting buat mama. Udah tanda tangan sendiri, mama enggak mau lihat, sok balikin,'" ucap Deddy menirukan perkataan ibunya.

"Why? Because it's a trust, kepercayaan orang tua ke anaknya," imbuh Deddy.

Didikan dari orang tuanya itu juga yang kemudian membuat Deddy bisa menjadi seperti sekarang.