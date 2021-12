Apa itu Tourette Syndrome? Pernah Dialami Billie Eilish, Ketahui Penyebab & Gejala Tourette Syndrome

AFP/GETTY IMAGES/RICH FURY

Billie Eilish usai meraih penghargaan New Artist of the Year dan Favorite Artist - Alternative Rock, berpose di press room American Music Awards (AMAs) 2019 di Microsoft Theater, LA, AS, Minggu (24/11/2019) waktu setempat. Selain pembacaan pemenang nominasi, ajang penghargaan tahunan yang kembali dihelat untuk ke-47 kalinya itu juga diisi dengan penampilan istimewa sejumlah musisi papan atas dunia.