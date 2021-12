Sinopsis Drama Korea Moonshine yang Tayang di Viu, Berikut 3 Fakta Menariknya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Drama Korea memang memiliki visual dramatik yang indah untuk dilihat.

Banyak penggemar dari seluruh dunia yang menyukai film drama Korea.

Satu diantaranya ialah drama Moonshine yang tayang di Viu mulai Selasa 21 Desember 2021.

Moonshine, yang juga dikenal dengan nama When Flowers Bloom, I Think of the Moon.

Drama kerajaan terbaru dari KBS ini memiliki beberapa fakta menarik yang perlu Anda ketahui.

1. Dibintangi oleh aktor dan aktris populer



Jajaran cast Moonshine tidak dapat dipandang sebelah mata.

Bagaimana tidak, drama ini mempertemukan Yoo Seung-Ho dan Lee Hye-Ri.

Yoo Seung-Ho dikenal karena perannya di I am Not a Robot, sedangkan Lee Hye-Ri dikenal karena perannya di Reply 1988.

2. Dipertemukan karena minuman anggur

Awal kisah bermula ketika Yoo Seung-Ho menindak orang yang mengonsumsi minuman keras di daerahnya.