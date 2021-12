TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ucapan Hari Ibu 22 Desember 2021 dalam bahasa inggris dan artinya tersedia pada artikel ini.

Bagikan ucapan Hari Ibu ini kepada ibu mu.

Sampaikan ucapan terimakasih dan rasa bangga terhadap ibu mu.

Kamu juga bisa membagikannya pada staus media sosialmu.

Berikut kumpulan ucapan Hari Ibu 22 Desember 2021 yang dirangkum dari tribunnews.com:

1. Anda adalah hadiah terbesar dari ibu surgawi, dipenuhi dengan cinta dan perhatian untuk semua anak Anda dan seluruh keluarga.

(You are the greatest gift from heavenly mothers, filled with love and care for all your children and the whole family)

2. Senyumanmu bersinar setiap hari seperti sinar pagi yang menyinari perbukitan dan tanpa keraguan bahwa ini memberi kita keberanian untuk menghadapi hari baru dengan sukacita.

(Your smile shines every day like morning light illuminating the hills and without a doubt that gives us the courage to face the new day with words)

3. Saatnya saya mengetahui bahwa betapa beruntung dan istimewanya saya diberkati dengan seorang ibu yang peduli dan penuh kasih seperti Anda. Selamat Hari Ibu, Bu.