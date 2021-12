20 Ucapan Selamat Natal 2021 untuk Caption Instagram, Facebook, Twitter dan WhatsApp

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Natal 2021 lima hari lagi akan tiba.

Berbagai persiapan dilakukan untuk memeriahkan perayaan yang setiap tahun diperingati pada 25 Desember ini.

Satu di antara cara yang bisa dilakukan untuk memeriahkan Natal adalah berbagi ucapan.

Berikut ini ada beberapa ucapan Natal dalam bahasa Inggris dan Indonesia:

1. Here’s to a wonderful Christmas together!

Ini untuk Natal yang indah bersama!

2. May God bless your Christmas season with joy and love.

Semoga Tuhan memberkati musim Natal Anda dengan kegembiraan dan cinta.

3. Part of the spirit of Christmas is thinking about the special people who bless this world…like you.

Bagian dari semangat Natal adalah memikirkan tentang orang-orang istimewa yang memberkati dunia ini… seperti Anda.