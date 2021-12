15 LINK Twibbon Gratis Momentum Natal 25 Desember 2021 & Tahun Baru 2022 serta Ucapan Selamat Natal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Selamat Natal 25 Desember 2021 dan Tahun Baru 2022.

Dalam artikel ini terdapat sejumlah kata-kata ucapan natal serta link twibbon untuk membuat foto berbingkai lengkap dengan ucapan momen natal.

Bagi Anda yang merayakannya dapat membuat gambar berbingkai untuk ucapan yang dikirimkan pada keluarga serta sanak saudara.

Berikut kumpulan ucapan Hari Raya Natal dalam bahasa Inggris dan terjemahannya, serta twibbon untuk memperingatinya.

• Download Video Ucapan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022

Hari Raya Natal diperingati pada 25 Desember setiap tahunnya.

Anda dapat merayakan Hari Raya Natal tahun ini dengan berbagai hal.

Antara lain, memberikan ucapan kepada rekan dan keluarga Anda atau saling berkirim Twibbon bertemakan Hari Raya Natal.

15 Ucapan Hari Raya Natal

Mengutip dari womansday.com, berikut 15 ucapan Hari Raya Natal:

1. “Merry Christmas! Wishing you all the happiness in the world.”