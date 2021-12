DEADLINE Terakhir! Apakah Bantuan Subsidi KPR BNI Griya Cair Hari Ini Jumat 17 Desember 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hari ini 17 Desember 2021 adalah deadline terakhir pencairan bantuan subsidi bunga bagi KPR BNI Griya.

Segera cek rekening Anda apakah sudah cair apa belum.

Setiap nasabagh KPR BNI Griya medapatkan bantuan berbeda sesuai bunga dari KPR BNI Griya yang diambilnya.

Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kami informasikan bahwa Fasilitas KPR BNI Griya Bapak/Ibu memenuhi kriteria untuk menerima Subsidi Bunga dan akan dicairkan ke rekening afiliasi Bapak/Ibu paling lambat 17 Desember 2021, setelah terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi kewajiban tunggakan bila ada.

Pemberitahuan resmi penerima subsidi dapat mengakses portal https://jendelaumkm.id/ pada menu Cek Subsidi dengan memasukan NIK dan No. Rekening Pinjaman.

Apabila Bapak/Ibu tidak berkenan menerima subsidi PEN dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi BNI CALL 1500046 selambat- lambatnya 12 Desember 2021.

BNI Griya adalah pilihan KPR BNI untuk tujuan pembelian properti (rumah), pembangunan/renovasi, top up, refinancing, hingga take over.

Properti yang menjadi kriteria BNI Griya termasuk juga vila, apartemen, kondominium, rumah toko (ruko), rumah kantor, atau tanah kaveling.

KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Subsidi UMKM program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ditujukan bagi UMKM yang memenuhi kriteria sebagai berikut: