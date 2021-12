40 Quotes Natal 2021 dan Kutipan Selamat Natal yang Menyentuh Hati

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Quotes Natal 2021 dan kutipan selamat Natal 2021 menjadi satu di antara cara berbagi kebahagiaan Natal.

Meski Natal 2021 kali ini masih dalam situasi pandemi, bukan berarti kita tak bisa merayakannya.

Rayakan suka cita Natal 2021 dengan berbagai Quotes Natal 2021 dan kutipan selamat Natal 2021 yang positif.

Berikut kumpulan Quotes Natal 2021 dan kutipan selamat Natal 2021 yang dirangkum dari tribunnews.com:

1. Here’s to a year of blessings and beyond. Have a Merry Christmas!

Ini untuk tahun berkat dan seterusnya. Selamat Natal!

2. May Santa Claus bring everything you wished for. Merry Christmas!

Semoga Santa Claus membawa semua yang kamu inginkan. Selamat Natal!

3. Knowing people like you makes this special time of year even brighter.

Mengenal orang-orang sepertimu menjadikan waktu khusus tahun ini semakin cerah.