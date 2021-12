Soal UAS Bahasa Inggris Kelas 5 Semester 1 dan Kunci Jawaban Soal Latihan Pilihan Ganda & Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebagai latihan berikut soal UAS / PAS Bahasa Inggris kelas 5 semester 1 kurikulum 2013.

Siswa akan mengerjakan sejumlah soal yang merujuk pada soal-soal pada ujian sekolah.

Seluruh soal dibuat menyerupai soal dalam ujian sekolah baik UAS maupun PAS.

Kemungkinan pula akan keluar dalam ujian sekolah.

Sehingga akan meningkatkan kemampuan siswa secara efektif untuk menghadapi ujian sekolah nantinya.

Berikut soal pilihan ganda dan essay dalam mata pelajaran Bahasa Inggris semester 1

Soal Pilihan Ganda

1. are – there – twelve – months

the correct sentence is….

a. Are Twelve months there

c. twelve months are there

b. there twelve months are

d. there are twelve months

this day is sunday