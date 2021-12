Update Klasemen PMGC 2021 Terbaru Cek Poin Indonesia Bigetron RA dan Genesis Dogma, Pekan Kompetitif. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Klasemen PMGC 2021 terbaru memasuki Week ketiga.

Minggu ke-2 atau babak Super Weekend 2 turnamen kelas dunia PUBG Mobile, PUBG Mobile Global Championship 2021 (PMGC 2021) akhirnya telah usai.

Kini, memasuki minggu ke-3, seluruh tim dibuat semakin panas karena perolehan klasemen poin yang nggak sesuai dengan ekspektasi.

Total 20 tim yang masuk ke dalam kategori East bakal bertarung habis-habisan untuk mengamankan poin-poin yang tersisa di babak League.

Jadi, minggu ke-3 bakal menjadi babak penentuan untuk tim-tim yang berpartisipasi mendapatkan slot menuju League Finals.

Berikut Klasemen Sementara PMGC 2021 - Super Weekend 2

1. The Infinity - 320

2. Genesis Dogma GIDS - 291

3. 4Rivals - 258

4. Stalwart Esports - 250

5. MS Chonburi - 233

6. Team Secret - 227

7. DRS GAMING - 218

8. Six Two Eight - 216

9. Nigma Galaxy - 209

10. Rico Infinity Team - 183

11. REJECT - 182

12. Tong Jia Bao Esports - 163

13. Cryptics - 153

14. Nova Esports - 126

15. Deadeyes Guys - 122

16. Bigetron EA - 119

17. FaZe Clan - 115

18. D'Xavier - 106

19. DAMWON Gaming - 102

20. BC SWELL - 0

Bisa kalian lihat lewat klasemen sementara PMGC 2021 yang sudah berjalan salama dua minggu, The Infinity masih kekeh bertengger di puncak klasemen.

GD GIDS asal Indonesia pun juga nggak mau ketinggalan karena berhasil meraih posisi ke-2 dan sepertinya masih serius untuk mengumpulkan poin di minggu ketiga.

GD GIDS juga berhasil meraih WWCD di Round 1 Super Weekend 2 dengan jumlah kill 15.