Rekap Hasil Klasemen PMGC 2021 Babak Super Weekend - Genesis Dogma Menanjak, BTR RA Yok Bisa Yok

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil dan Klasemen PUBG Mobile Global Championship 2021, saat ini memasuki minggu ke-2.

Babak League yang berjalan mulai dari tanggal 30 November - 19 Desember, mempertandingkan 40 tim terbaik dari seluruh dunia yang dibagi menjadi 2 kategori, East dan West.

Dua tim asal Indonesia, GD Gids dan Bigetron RA pun masuk kedalam kategori East.

Masuki Minggu kedua Super Weekend, dua tim asal Indonesia tersebut, nggak mau kalah untuk meraih posisi teratas guna mendapatkan slot melaju ke babak berikutnya, League - Finals.

Walaupun baru berjalan selama dua minggu, komunitas pun terhibur atas keberagaman strategi serta gameplay yang diperlihatkan oleh para pro-player yang bertanding di PMGC 2021 - East.

• Klasemen PMGC 2021 Terbaru Lengkap Jadwal PUBG Mobile Global Championship Pekan Ini

Berikut Klasemen Sementara PMGC 2021 - Super Weekend:

The Infinity - 260

Genesis Dogma GIDS - 232

4Rivals - 228

MS Chonburi - 205

Stalwart Esports - 201

Team Secret - 186

Six Two Eight - 182

Rico Infinity Team - 175

REJECT - 168

DRS GAMING - 167

Nigma Galaxy - 157

Tong Jia Bao Esports - 127

Nova Esports - 126

Deadeyes Guys - 122

Cryptics - 107

D'Xavier - 106

FaZe Clan - 96

Bigetron RA - 84

DAMWON Gaming - 60

BC SWELL - 0

Bisa kalian lihat lewat klasemen sementara di atas, tim GD GIDS berhasil memperoleh posisi ke-2 dengan total poin 232.

Perolehan total poin tersebut tentu saja berkat kerja keras, evaluasi tim, strategi, hingga gameplay yang mereka gunakan.

Saat Round 1 Super Weekend, GD GIDS bahkan mendapatkan WWCD pertama dengan perolehan kill 15.