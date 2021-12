PROMO JCO Hari Ini 15 Desember 2021, Donat Snowflake dan O Merry Tree & Iced Jcoccino Rp 31 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak beragam promo JCO untuk hari ini Rabu 15 Desember 2021.

Saat ini ada promo bogo treat beli satu dapat satu Iced Jcoccino hanya dengan harga Rp31 ribu saja.

Kemudian menu donut JCO Donat Snowflake dan Donat O Merry Tree, Rainbow Red Donut and Rainbow Dark, donut alcapone & speculoos frappe, promo 3 pcs donuts + 3 pcs Jclub + 1 Speculoos Frappe dengan harga Rp 104 ribu saja.

Ada promo paket happy holiday dengan 1 lusin donut plus 1 L Coffee/Chocolate hanya dengan harga Rp145 ribu saja hingga

Ada juga menu-menu favorit JCO juga dapat dilakukan secara delivery melalui jcodelivery.com

Inilah beragam promo terbaru dari JCO yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Desember 2021 ini:

(Update Informasi Promo JCO)

Saat hari dimulai dengan halangan, minum kopi dan biarkan saat-saat menyenangkan datang, karena BogoTreats ada untuk Anda

Dapatkan promo buy one get one Iced Jcoccino hanya dengan harga Rp31 ribu saja.

Promo berlaku hingga 19 Desember 2021 ya!