Ucapan Natal 2021 Bahasa Indonesia dan Inggris Lengkap Artinya Cocok untuk Status Media Sosial

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kemeriahan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 semakin dekat.

Kamu juga bisa menyemarakkan suasana Natal dan tahun baru melalui ucapan Natal.

Ucapan Natal ini bisa kamu bagikan pada teman, kekasih, orang tua dan keluarga.

Kamu juga bisa menjadikannya status dan membagikan dimedia sosialmu.

Dilansir dari Tribunnews.com berjudul Kumpulan Ucapan Selamat Natal 2020 dalam Bahasa Inggris, Lengkap dengan Artinya berikut kumpulan ucapan Selamat Natal dalam bahasa Inggris yang cocok untuk di posting atau di kirim di sosial media dan teman atau saudara Anda.

1. Here’s to a year of blessings and beyond. Have a Merry Christmas!

Ini untuk tahun berkat dan seterusnya. Selamat Natal!

2. May Santa Claus bring everything you wished for. Merry Christmas!

Semoga Santa Claus membawa semua yang kamu inginkan. Selamat Natal!

3. Knowing people like you makes this special time of year even brighter.