PROMO JCO Hari Ini 11 Desember 2021, 1/2 Lusin Donuts Plus Speculoos Frappe Hanya Rp 80 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ada bermacam-macam promo JCO yang siap menemani akhir pekan hari ini Sabtu 11 Desember 2021.

Apalagi banyak paket promo JCO diantaranya mulai dari Rainbow Red Donut and Rainbow Dark Donat Snowflake dan Donat O Merry Tree, donut alcapone & speculoos Frappe, donut o merry tree hingga bogo treat Iced Caramel Jcoccino dengan harga hemat.

Untuk menu-menu favorit JCO juga dapat dilakukan secara delivery melalui jcodelivery.com

Pastikan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.

Inilah beragam promo terbaru dari JCO yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Desember 2021 ini:

(Update Informasi Promo JCO)

Rainbow Red donut and Rainbow Dark

I can smell the weekend from here.

Awali harimu dengan yang manis-manis seperti Rainbow Red donut and Rainbow Dark dari @jcoindonesia.

Pas banget! Masih ada weekly promo beli 1/2 Dozen Donuts plus Speculoos Frappe hanya Rp80 ribu aja lho!