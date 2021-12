Rincian Gaji Pilot Terbaru 2022 di Indonesia Naik atau Turun? Bandingkan Gaji Pilot Luar Negeri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Rincian Gaji Pilot Terbaru tahun 2022 apakah mengalami kenaikan atau justru sebaliknya mengalami penurunan.

Profesi pilot sebagai sebutan untuk orang yang mengemudikan pesawat terbang sehingga bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan penerbangan.

Hal ini yang membuat gaji pilot perbulan cukup fantastik.

Selain itu, pilot juga harus menjaga kesehatan diri dengan baik.

Pasalnya, seorang pilot harus bekerja secara ekstra sehingga dibutuhkan tubuh yang fit tanpa rasa kantuk dan lelah saat bekerja.

Pasalnya, melakukan penerbangan dalam kondisi yang tidak sehat dapat berpengaruh buruk pada penerbangan dan keselamatan penumpangnya.

Meski tanggung jawabnya besar, banyak juga yang bercita-cita menjadi pilot karena tergiur oleh besaran gajinya.

Dilansir dari situs resmi Gramedia, gaji pilot perbulan di Indonesia berkisar antara Rp 30-50 juta.

Nominal ini tidak jauh berbeda dengan gaji pilot perbulan di negara lain.

Misalnya di Amerika Serikat (AS), gaji pilot domestik sekitar 1.500 dollar AS-3.750 dollar AS per bulan atau setara dengan Rp 21,7 juta-Rp 54,4 juta hingga 20.000 dollar AS-40.00 dollar AS per tahun atau setara dengan Rp 290 juta- Rp 581 juta.