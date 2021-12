LAZADA Forward Scolarship Itu Apa? Yuk Buru Bantuan Studi Beasiswa Total Rp 700 Juta dari Lazada ID

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lazada adalah satu di antara e-commerce kenamaan yang cukup dikenal luas di Indonesia saat ini

Ada kabar gembira nih bagi Sobat Tribun Pontianak yang sedang mencari beasiswa

Alias Beastudy

Lazada, kini menghadirkan program bertajuk Lazada Forward Scholarship !

Lewat program ini, para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di kampus saat ini berkesempatan mendapatkan ‘dukungan keungan’ untuk pendidikannya

Tak tanggung-tanggung.

Ada sekitar Rp 700 juta yang disiapkan untuk diberikan kepada pendaftar terpilih sebagai para penerima dari program Lazada Forward Scholarship ini nantinya !

“Introducing Lazada Forward Scholarship, an extensive personal development initiative that is designed to provide undergraduate students with financial support and career acceleration programs.

“This is a chance for you to learn worry-free while figuring out the working world and experience Lazada’s world-renowned workplace,,”

(“Memperkenalkan Beasiswa Lazada Forward, inisiatif pengembangan pribadi ekstensif yang dirancang untuk memberikan dukungan keuangan dan program percepatan karir bagi mahasiswa sarjana,”