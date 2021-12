UPDATE Promo JCO Hari Ini 8 Desember 2021, Nikmati Produk Baru Donat JCO O Merry Tree

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sudah cobain seasonal donut O Merry Tree belum nih?

Makan donat JCO O Merry Tree akan membuat hari Anda bahagia!

Ini terbatas!

Dapatkan di JCO Indonesia terdekat.

Pas banget! Ada #SharingisCaring manual brew dengan metode V60.

Dapatkan buy one get one untuk setiap pembelian V60 hanya dengan harga Rp38 ribu! Yuk segera pesan.

Promo ini hanya berlaku di 16 store khusus, yaitu: Supermall Karawaci, Stand Alone Villa Melati Mas, Stand Alone Foresta Serpong, The Breeze BSD, Stand Alone Blora, Gandaria City.

Blok M Plaza, Pondok Indah Mall, Cimanggis Square, Stand Alone Jati Asih, Stand Alone Tamini, Plaza Metropolitan Tambun, Ramayana Yasmin Bogor, The Park Sawangan, Puri Indah Mall, dan Stand Alone Joglo.

Promo berlaku hingga 12 Desember 2021.

Yeaaay berikan semangat untuk harimu dengan Iced Caramel Jcoccino dari @jcoindonesia.