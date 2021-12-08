Liga Champions
Live Hasil Salzburg vs Sevilla, Ivan Rakitic Cs Harap-harap Cemas, Posisi Adeyemi Dkk Belum Aman
Posisi pertama yang dipegang Lille juga belum aman karena baru menorehkan 8 poin.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Salzburg akan menjalani laga penentuan untuk lolos ke babak 16 besar menghadapi Sevilla di ajang UCL 2021/2022 pada Kamis 9 Desember 2021 pukul 03.00 WIB.
Diketahui posisi Salzburg belum aman karena mengoleksi 7 poin.
Salzburg berada diperingkat dua, dan ditempel ketat Sevilla yang mengoleksi 6 poin.
Posisi pertama yang dipegang Lille juga belum aman karena baru menorehkan 8 poin.
Baik Salzburg, Lille, dan Sevilla yang berada di grup G wajib menang apabila ingin lolos ke babak 16 besar.
Pada laga yang dimainkan di Red Bull Arena, tim tuan rumah Salzburg diprediksi tidak akan diperkuat sejumlah pemain andalannya.
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Begitu juga Sevilla yang diperkirakan tidak bisa memainkan Acuna, En Nesyri, Lamela, Navas dan Suso karena cedera.
Ivan Rakitic Cs tentu harap-harap cemas pada laga yang menentukan ini.
Begitu juga Adeyemi Dkk, karena harus menang.
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