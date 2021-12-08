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Liga Champions

Live Hasil Salzburg vs Sevilla, Ivan Rakitic Cs Harap-harap Cemas, Posisi Adeyemi Dkk Belum Aman

Posisi pertama yang dipegang Lille juga belum aman karena baru menorehkan 8 poin.

Editor: Ridho Panji Pradana
zoom-inlihat foto Live Hasil Salzburg vs Sevilla, Ivan Rakitic Cs Harap-harap Cemas, Posisi Adeyemi Dkk Belum Aman
CRISTINA QUICLER / AFP
Pelatih Sevilla Julen Lopetegui memberikan instruksi kepada para pemain selama pertandingan sepak bola Liga Spanyol antara Sevilla FC dan Valencia CF di stadion Ramon Sanchez Pizjuan di Sevilla pada 22 September 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Salzburg akan menjalani laga penentuan untuk lolos ke babak 16 besar menghadapi Sevilla di ajang UCL 2021/2022 pada Kamis 9 Desember 2021 pukul 03.00 WIB.

Diketahui posisi Salzburg belum aman karena mengoleksi 7 poin.

Salzburg berada diperingkat dua, dan ditempel ketat Sevilla yang mengoleksi 6 poin.

Posisi pertama yang dipegang Lille juga belum aman karena baru menorehkan 8 poin.

Baik Salzburg, Lille, dan Sevilla yang berada di grup G wajib menang apabila ingin lolos ke babak 16 besar.

Pada laga yang dimainkan di Red Bull Arena, tim tuan rumah Salzburg diprediksi tidak akan diperkuat sejumlah pemain andalannya.

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Begitu juga Sevilla yang diperkirakan tidak bisa memainkan Acuna, En Nesyri, Lamela, Navas dan Suso karena cedera.

Ivan Rakitic Cs tentu harap-harap cemas pada laga yang menentukan ini.

Begitu juga Adeyemi Dkk, karena harus menang.

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