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Jadwal Drawing 16 Besar Liga Champion 2021-2022: Inter vs Liverpool, Man Utd vs Juventus?

Atletico Madrid menjadi tim satu-satunya yang tadi malam memastikan diri ke fase knock out setelah mengalahkan Porto 3-1.

Penulis: Nasaruddin | Editor: Nasaruddin
zoom-inlihat foto Jadwal Drawing 16 Besar Liga Champion 2021-2022: Inter vs Liverpool, Man Utd vs Juventus?
UEFA via Tribunnews
Ilustrasi drawing 16 besar Liga Champions 2021-2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drawing 16 Besar Liga Champions 2021-2022 akan digelar Senin 13 Desember 2021.

Proses drawing akan digelar di markas UEFA di Swiss, mulai sekitar pukul 18.00 WIB.

Kamu bisa menyaksikan proses undian di laman resmi UEFA.com.

Sejauh ini, sudah ada 12 tim yang melaju ke fase gugur Liga Champions musim ini.

Hasil Liga Champion Tadi Malam: AC Milan Gagal Lolos 16 Besar, Atletico Madrid di Pot 2 Drawing UCL

Atletico Madrid menjadi tim satu-satunya yang tadi malam memastikan diri ke fase knock out setelah mengalahkan Porto 3-1.

Artinya tersisa empat tiket lagi yang akan diperebutkan malam atau subuh nanti.

Tim yang lolos ke babak 16 besar akan dibagi ke dua pot.

Pot pertama berisi tim yang lolos sebagai juara grup.

Saat ini pot 1 diisi Ajax Amsterdam, Bayern Munchen, Liverpool, Man City, Man Utd dan Real Madrid.

Sementara pot kedua diisi para runner up, Inter, PSG dan Sporting CP.

Hasil Liga Champion Tadi Malam: AC Milan Gagal Lolos 16 Besar, Atletico Madrid di Pot 2 Drawing UCL

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