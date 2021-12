Gebrakan Yamaha, All New R15 Connected Hadirkan Sensasi Berkendara Connect with The R Spirit

Yamaha mempersembahkan kejutan manis di akhir tahun ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh para pecinta motor sport di Indonesia, dengan meluncurkan All New R15 Connected pada Rabu 1 Desember 2021.

Model teranyar ini lahir dari konsep Racing DNA dan hadir dalam momen kejayaan Yamaha di balapan dunia, serta perwujudan identitas kuat pabrikan dari line up R Series yang memiliki banyak penggemar loyal.

Generasi terbaru R15 ini memiliki dua varian yaitu All New R15M Connected-ABS dan All New R15 Connected. Produk ini ikut membawa semangat jejak perjalanan Yamaha Motor sejak awal berdirinya dan terus melekat hingga saat ini.

”Motorsport adalah DNA Yamaha, dan tahun ini adalah peringatan 60 tahun Yamaha di kejuaraan balap dunia," kata Minoru Morimoto, President Director & CEO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

"Saya sangat senang menyampaikan kepada Anda, bahwa Yamaha mendapatkan 3 kemenangan di MotoGP, World Super Bike dan World Super Sport pada musim balap 2021."

"Dan hari ini, saya yakin banyak orang termasuk saya sendiri telah menunggu momen spesial ini, dimana Yamaha kembali memperkenalkan produk yang luar biasa, yang dapat memenuhi harapan, semangat dan juga gaya hidup para pecinta motorsport di Indonesia."

"Sesuatu yang baru selalu datang dari Yamaha, karena kami tidak pernah berhenti berinovasi bahkan pada masa pandemi sekalipun."

"Dengan bangga kami perkenalkan model R Series terbaru dari Yamaha, yang dapat membawa Anda ke level berkendara sport baru dengan fitur Yamaha Connect,” ungkap Minoru Morimoto.

Rentetan superioritas Yamaha terus berlanjut hingga melahirkan All New R15 Connected yang merupakan perwujudan Racing DNA Yamaha dalam bentuk “The True Supersport Machine 155”, yang dikembangkan dengan konsep Jin-Ki Kanno.

Makna Jin-Ki Kanno adalah kegembiraan yang luar biasa yang dirasakan oleh pengendara ketika menjadi satu dengan sepeda motornya.