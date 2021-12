PROMO JCO Terbaru Hari Ini 5 Desember 2021, 1 Box Jpops + 1L Jcoccino / Chocolate Hanya Rp 115 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan lewatkan berbagai promo JCO untuk menemani weekend hari ini Minggu 5 Desember 2021.

Terdapat beragam paket promo JCO diantaranya happy holidays 1 box Jpops + 1L Jcoccino/Chocolate hanya Rp 115 ribu.

Selain itu ada juga weekly promotion Beli 1 box Jpops dan Jcool To Go hanya Rp 92 Ribu, beli 1 gratis 1 Iced Brown Sugar Latte hingga promo buy one get one hanya Rp 38 ribu manual brew French Press method.

Menu-menu favorit JCO juga dapat dilakukan secara delivery melalui jcodelivery.com

Simak beragam promo terbaru dari JCO yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Desember 2021 ini:

(Update Informasi Promo JCO)

Happy Holidays

Menghitung hari untuk liburan yeaaay!

Taburkan keceriaan di liburan Anda dengan donat dan kopi dari JCO Indonesia.

Makin bahagia karena ada promo beli 1 box Jpops + 1L Jcoccino/Chocolate hanya Rp115 ribu aja! Nyumm.