PROMO JCO Terbaru Hari Ini 4 Desember 2021, Harga Spesial 1 Box Jpops + Jcool to Go Cuma 92 Ribuan dan masih banyak lagi lainnya.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nikmati beragam promo JCO menemani akhir pekan hari ini Sabtu 4 Desember 2021.

JCO saat ini memiliki beragam promo terbaru mulai dari weekly promotion Beli 1 box Jpops dan Jcool To Go hanya Rp 92 Ribu, happy holidays 1 box Jpops + 1L Jcoccino/Chocolate hanya Rp 115 ribu.

Kemudian ada beli 1 gratis 1 Iced Brown Sugar Latte, promo buy one get one hanya Rp 38 ribu untuk setiap pembelian manual brew French Press method.

Apalagi menu-menu favorit JCO juga dapat dilakukan secara delivery melalui jcodelivery.com

Cek beragam promo terbaru dari JCO yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Desember 2021 ini:

(Update Informasi Promo JCO)

Weekly Promotion

Oh, nyammm!

Dapatkan Jpops plus Jcool dengan harga spesial karena ada promo mingguan. Ya ya.

Promo berlaku mulai 29 November hingga 5 Desember 2021.