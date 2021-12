UPDATE Promo Burger King Hari Ini 3 Desember 2021, Nikmati Menu Bokek Mulai 5 Ribu & 6 Promo Lainnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Siap-siap 2 hari lagi ada kejutan menguntungkan dari Burger King x Gopay!!

Mumpung hari ini saldo ATM masih ada, Go go go itu jempolnya di suruh scrolling topup saldo Gopaynya sekarang juga.

Info lebih lanjut KLIK DISINI.

Buruan deh pilih-pilih menu King Deals favorit kalian yang pastinya dengan 100% daging panggang, 100% tanpa MSG dan 100% ueenaak puol!

Berlaku sampai 31 Desember 2021.

Berlaku untuk Dine-in, Takeaway, Drive-thru, dan Delivery BK App.

Tunjukkan gambar ini saat pembelian di kasir.

Selama ada Menu BOKEK di BK, dompet tipis kayak kopiah yaa gak masyalaah!!

Pilihan menu OK di Menu BOKEK selain bikin kenyang, kantong juga aman Cuma 5 Ribuan aja loh.

Promo berlaku sampai 31 Desember 2021.