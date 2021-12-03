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NONTON Tv Online ANTV Cinta di Dalam Perjodohan ANTV Hari Ini | Nayla dan Gio Cekcok, Azka Maju !
episode tayang hari ini Jumat 3 Desember 2021, ada cerita dan drama seru dari sinetron baru ANTV yang dibintangi Bryan Andrew dan Angelica Simperler
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang tayang episode baru dari sinetron baru ANTV,Cinta di Dalam Perjodohan ANTV
Atau populer juga disebut CDP ANTV hari ini
Termasuk juga di siaran livestreaming ANTV untuk nonton Tv Online ANTV hari ini
Pada episode tayang hari ini Jumat 3 Desember 2021, bakal ada cerita dan drama seru dari sinetron baru ANTV yang dibintangi Bryan Andrew dan Angelica Simperler itu
Satu di antaranya yakni ada momen cekcoknya Gio alias Gerarld
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Dengan tokoh utama sinetron baru ANTV ini, Nayla yang dibintangi Angelica Simperler tersebut
Cekcoknya Gio dan Nayla tentunya jadi kesempatan emas bagi Azka untuk mendekati Nayla
Dan merebut hati wanita impiannya itu
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Cerita terbaru sinetron baru ANTV berjudul ANTV,Cinta di Dalam Perjodohan ANTV tersebut sebelumnya juga telah dibuka dalam unggahan di laman Instagram ANTV live official
“CINTA DI DALAM PERJODOHAN • JUMAT, 03 DESEMBER 2021• JAM 16.30 WIB
Nonton Tv Online ANTV
Cinta di Dalam Perjodohan ANTV
Angelica Simperler
Nayla
Bryan Andrew
Gio
Azka
LIVESTREAMING ANTV
Jumat 3 Desember 2021
tribun pontianak
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