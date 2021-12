UPDATE Promo JCO Hari Ini 2 Desember 2021, Promo 1 Box Jpops + 1L Jcoccino/Chocolate Rp 115 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menghitung hari untuk liburan yeaaay!

Taburkan keceriaan di liburan Anda dengan donat dan kopi dari JCO Indonesia.

Makin bahagia karena ada promo beli 1 box Jpops + 1L Jcoccino/Chocolate hanya Rp115 ribu aja!

Jangan sampai kehabisan yaa karena promo ini berlaku mulai 1-10 Desember 2021.

Hanya berlaku pembelian langsung di store.

Maksimal pembelian 1 paket per-transaksi.

Berlaku di seluruh store JCO Indonesia.

Nikmati kesegaran Iced Brown Sugar Latte untuk temani harimu.

Makin segar karena ada promo buy one get one hanya dengan harga Rp 31 ribu!

Promo berlaku hingga 5 Desember 2021 ya.