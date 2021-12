Wali Kota Pontianak Dianugerahi Penghargaan oleh Badan Pusat Statistik Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dianugerahi penghargaan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat.

Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPS Provinsi Kalbar Mohammad Wahyu Yulianto kepada Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Ruang VIP Wali Kota Pontianak Kalbar pada Selasa 30 November 2021.

Kepala BPS Provinsi Kalbar Mohammad Wahyu Yulianto menyampaikan, penganugerahan yang diberikan kepada Wali Kota Pontianak tersebut atas peran dalam percepatan dan penyebarluasan data statistik serta membangun literasi masyarakat terhadap statistik di Kota Pontianak.

• Polresta Pontianak Dapat Penghargaan dari KPPAD dan LPAI

"Penghargaan yang diberikan ini sebagai bentuk apresiasi atas dukungan Wali Kota Pontianak dalam percepatan penyebarluasan data statistik serta membangun literasi masyarakat terhadap statistik. Karena Wali Kota Pontianak selama ini banyak memberikan literasi kepada masyarakat agar peduli dengan data," ujarnya, Rabu 1 Desember 2021.

Wahyu mengatakan, dalam menjalankan tugas, pihaknya melakukan pendataan langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat sehingga masyarakat diharapkan bisa memiliki kepedulian untuk menjawab dengan baik dan benar sesuai fakta yang ada di lapangan.

"Karena dengan masyarakat menjawab sesuai fakta yang benar maka otomatis data yang dipotret bagus sehingga informasi yang sampai ke Wali Kota akurat dan valid, " katanya.

Disampaikannya lagi, data yang akurat, tentu akan memudahkan dalam mengeluarkan arah kebijakan pemerintahan daerah sesuai dengan kondisi di lapangan.

Untuk itu, ia menegaskan, bahwa statistik itu bukanlah hanya milik BPS saja, akan tetapi milik semua.

Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono merasa sangat terbantu dengan adanya data statistik dalam menjalankan program dan arah kebijakan pembangunan di Kota Pontianak.

• Putriana Sebut Perda Tentang Kesetaraan Gender di Kota Pontianak Sangat Penting

"Literasi kepada masyarakat terhadap pentingnya data statistik juga terus disosialisasikan. Survei ini dilakukan secara door to door dan by name by address sehingga memiliki cakupan yang luas," ucapnya.

Untuk itu, Wako Edi juga berharap agar BPS bisa menyuplai data-data yang dibutuhkan Pemerintah Kota Pontianak. Hal itu ia sampaikan, lantaran program dan kebijakan yang digelontorkan berbasis data sehingga bisa tepat sasaran.

"Data yang akurat dan valid memudahkan untuk melakukan analisis dan memutuskan program yang akan dilaksanakan di semua lini sehingga sasaran yang ingin kita capai bisa lebih tepat," tukasnya. (*)

[Update Informasi Seputar Kota Pontianak]