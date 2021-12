Tale of the Tape Gervonta Davis vs. Isaac Cruz; Jadwal Live World Boxing Minggu 5 Desember 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Petinju belum terkalahkan dengan persentase kemenangan KO/TKO nyaris 100 persen, Gervonta Davis, mendapat tantangan serius dari petinju Meksiko, Isaac Cruz.

Petinju asal Amerika Serikat (AS) tersebut mempertaruhkan satu dari dua gelarnya menghadapi Isaac Cruz, di Staples Center, Los Angeles, AS, Minggu 5 Desember 2021 pagi WIB.

Seperti diketahui, saat ini Gervonta Davis adalah pemegang dua gelar juara dunia dari badan tinju WBA masing-masing kelas ringan dan ringan super.

Nah, saat menghadapi Isaac Cruz, petinju berjuluk Tank tersebut mempertaruhkan gelar juara dunia WBA kelas ringan.

Gervonta Davis pun harus waspada mengingat Isaac Cruz sedang memburu gelar juara dunia.

Petinju asal Meksiko tersebut bahkan sudah sangat lama mempersiapkan diri untuk memuluskan tekadnya merusak rekor sempurna Gervonta Davis sekaligus merebut gelar.

Mampukah Gervonta Davis bertahan atan Cruz yang tampil sebagai juara baru? Nantikan jawabannya Minggu 5 Desember 2021 pagi WIB.

Tale of the Tape Gervonta Davis vs. Isaac Cruz

GERVONTA DAVIS

* Nama Lahir: Gervonta Davis