Mobile Legends dan PUBG Mobile Lewat! Daftar Pemenang Game Terbaik Versi Google Play Best of 2021.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Daftar nama pemenang nominasi Google Play Best of 2021, PUBG Mobile dan Mobile Legends kalah bersaing.

Tahun 2021 segera berakhir, dan kini Google Play Store mengumumkan daftar game terbaik untuk tahun ini.

Dalam sebuah pengumuman resmi lewat situs blog mereka, Google memberikan informasi daftar game terbaik untuk tahun 2021.

Menariknya, daftar pemenangan untuk tahun ini dinilai tidak terduga.

Hal ini dikarenakan beberapa game baru yang nyatanya bisa menggeser beberapa judul game lama yang masih populer hingga saat ini.

Salah satu game mobile yang menarik perhatian adalah Pokemon Unite, game MOBA mobile terbaru yang dirilis oleh The Pokemon Company.

Game dengan tema Pokemon tersebut berhasil meraih penghargaan Best Game of the Year.

Selain itu, game battle-royale besutan Garena, Free Fire MAX, kembali mendapatkan predikat User's Choice 2021.

Di sisi lain, game MOBA mobile yang tergolong baru besutan Riot Games, League of Legends: Wild Rift, menunjukan perjalanan yang terlihat sukses dengan mendapatkan dua predikat sebagai judul "Best Competititve" dan "Best for Tablets" oleh Google Play's Best of 2021.

Sementara itu, judul game indie juga nggak mau kalah, seperti Bird Alone besutan George Batchelor dan Donut Country besutan Annapurna Interactive.