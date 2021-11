SOAL UAS Bahasa Inggris Kelas 9 Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban Pilihan Ganda dan Essay

TRIBUNPOTNIANAK.CO.ID - Menghadapi Ujian Sekolah UTS / UAS khusus Bahasa Inggris Kelas 9 SMP berikut soal dan kunci jawabannya.

Soal yang diberikan terdiri dari soal pilihan ganda dan essay yang memungkinkan siswa mendapatkan jawaban dari kunci jawaban.

Namun upayakan terlebih dahulu menjawab seluruh jawaban sendiri.

Soal hanya sebagai pembelajaran untuk menghadapi ujian nantinya, agar terbiasa menghadapi soal dengan bentuk serupa dalam UTS atau UAS.

Selengkapnya soal dan kunci jawaban tersedia dibagian akhir artikel.

PILIHAN GANDA

Answer the question by choosing A, B, C or D!

Read text for question no. 1-5!

GORILLAS

Gorillas are the largest of all the primates. A male gorilla can be 180 centimeters tall and can weigh 200 kilograms. Gorillas are very strong but they do not often fight. In fact they are peaceful animals. Gorillaslive in small family groups of about 15. In a group there is one strong, older male, some young males, and a females with their babies. They move slowly around a large area of jungle eating leaves and bushes.