Instal GoNovel Aplikasi Penghasil Uang, Baca Novel Dapat Saldo Dana dan Terbukti Membayar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aplikasi penghasil uang saat terus bermunculan. Ada beberapa aplikasi penghasil uang yang paling membayar hingga saat ini dan patut untuk diinstal dan diikuti eventnya. Satu di antaranya yang akan dibahas adalah aplikasi GoNovel.

Hanya dengan menggunakan GoNovel APK Anda bisa menghasilkan uang hanya dengan membaca novel, biasanya kita beli novel sekarang dapat novel gratis dan malah dibayar.

Suatu terobosan yang bisa saling memanfaatkan satu sama lain, bahkan bisa menguntungkan semua pihak yang bersangkutan. GoNovel merupakan aplikasi penghasil uang dan terbukti membayar.

GoNovel merupakan aplikasi penghasil uang menyajikan berbagai jenis dan judul novel untuk dibaca para pengguna.

Di aplikasi itu, tersedia bacaan dengan berbagai genre seperti romansa, fantasi, percintaan, horor dan lainnya.

Selain itu ada beberapa misi dari GoNovel APK tersebut, melihat video dan lain sebagainya sebagai tugas tambahan untuk menambahkan poin Anda setiap harinya.

Karena pengguna bisa mendapatkan reward berupa koin yang nantinya ditukar dengan saldo DANA, OVO, GoPay, atau transfer bank.

Aplikasi GoNovel pun bisa didapat di Google Play Store.

Cara Menggunakan Aplikasi GoNovel

* Instal aplikasi GoNovel di Google Play Store atau klik link ini

* Tap menu Register

* Pengguna akan diberi pilihan untuk mendaftarkan akun.

* Agar lebih mudah, pengguna bisa mendaftar dengan akun Facebook atau Google.

* Masukkan username dan password yang tekah dibuat

* Masukkan Kode Referral 2961137 temanmu untuk mendapatkan koin tambahan.

* Tap 'Allow' agar GoNovel bisa mendapat hak akses untuk akun yang telah dibuat pengguna

* Mulai kerjakan misi di GoNovel