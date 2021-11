UPDATE Promo JCO Hari Ini 28 November 2021, Cek Harga Terbaru Donat JCO Setengah dan Selusin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - JCO hari ini Minggu 28 November 2021 hadir dengan promo-promonya.

New Years and Christmas Day is getting closer!

Rayakan bulan hangat dan penuh keceriaan dengan hampers JCO INDONESIA untuk kerabat dan keluarga terdekat.

Dapatkan berbagai macam hampers mulai Rp 399.000 di seluruh store JCO Indonesia atau pemesanan melalui www.jcodelivery.com serta Aplikasi JCO di Play Store (Android) dan App Store (iOS).

Awali harimu dengan Perfect Pairing of JCO Omelette Sausage hanya dengan 61 ribu.

Dapatkan gratis Iced Lemon Tea/Americano untuk setiap pembelian JCO Omelette Sausage.

Promo berlaku mulai 22-28 November 2021.

Promo hanya berlaku di store JCO Tamini.

Promo berlaku untuk makan di tempat dan dibawa pulang.

Yuk nikmati waktu ngopimu bersama teman di JCO.