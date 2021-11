UPDATE Promo HokBen Hari Ini 28 November 2021, Wuiiih Ada Diskon Hingga 50 Persen

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - HokBen hari ini Minggu 28 November 2021 hadir dengan promo - promonya.

Nikmati promo diskon 50 persen.

Promo ini bisa didapatkan dengan pembelian setiap menu Hokben dengan menggunakan kartu kredit dan kartu Debit Mandiri.

Promo HokBen (KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/INSTAGRAM)

Seruan-seruan dengan teman kamu makin asyik kalau makan di HokBen.

Dengan menu-menu yang lengkap, enak dan murah, mulai dari 20 ribuan bikin nongkrong bareng temen makin rame!

Yuk Dine-in di gerai HokBen favorit kamu!

Nyegerin kamu saat beraktifitas, anti bosen, Koori Konyaku memang yang paling pas!

Manis-manis yang bikin seger cocok banget buat naikin mood aktifitas kamu nih!

Cuma 25 ribu loh, kamu bisa pesan Koori Konyaku via via Dine-in, Takeaway, Mitra Online atau via HokBen App/Web!

Hari Gajian emang paling enak tuh kalo dapet promo, gaji pun jadi utuh!