LIVE Tinju Dunia TVONENEWS! Mampukah Teofimo Lopez, Figueroa dan Fulton Pertahankan Gelarnya?

Adam Kelaparan/Getty Images/AFP

WORLD BOXING - Teofimo Lopez (kiri) dan George Kambosos saat sesi timbang badan, Sabtu 27 November 2021 pagi WIB, di New York, New York, AS. Pertarungan keduanya digelar, Minggu 28 November 2021 mulai pukul 09.00 WIB.