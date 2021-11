Harga Tiket Konser BTS di LA 2021 Desember ! Nih, Cara Membeli Tiket Konser BTS LA Live Streaming

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal BTS Permission to Dance on Stage-LA berlangsung di SoFi Stadium California pada 27-28 November dan 1-2 Desember 2021.

Tak hanya itu, konser BTS Permission to Dance on Stage-LA juga disiarkan secara LIVE online dengan penonton langsung di Los Angeles.

Bagi ARMY - julukan fansbase BTS - yang tidak berada di LA masih dapat menyaksikan pertunjukan konser BTS secara online di rumah.

Namun, tiket BTS Permission To Dance On Stage-LA Online Live Streaming hanya tersedia untuk pertunjukan 2 Desember.

Konser BTS Permission To Dance On Stage-LA Online Live Streaming berlangsung pada 3 Desember 2021 pukul 12.30 KST atau 10.30 WIB.

Dalam pengumuman yang disampaikan Big Hit Music di Weverse, Selasa 28 September 2021, konser bertajuk Permission to Dance on Stage tersebut digelar di Los Angeles, Amerika Serikat.

"Menggelar konser tatap muka di tengah pandemi Covid-19 bukan hal mudah. Namun setelah mencari beberapa peluang kami bisa menggelar konser di Amerika Serikat," kata Big Hit Music.

Agensi yang menaungi BTS tersebut mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan semua peraturan kesehatan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun regional.

"Konser ini akan menjadi yang pertama bagi BTS dan ARMY untuk bertatap muka sejak 2019 BTS Love Yourself: Speak Yourself The Final," lanjut Big Hit.