PROMO JCO Hari Ini 20 November 2021, Paket JClub + JCO Donuts JPops & Iced Thai Tea Beli 1 Gratis 1

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saatnya untuk menikmati beragam promo JCO hari ini Sabtu 20 November 2021.

Apalagi saat ini JCO memiliki promo-promo yang berlaku periode 15 - 21 November 2021 mulai dari weekly promotion dengan menu 1/2 lusin JClub + 1/2 lusin JCO donuts atau 1/2 lusin JClub + 1 box JPops seharga Rp 112 Ribu.

Tak hanya itu, ada juga promo perfect pairings dengan menu breakfast free iced lemon tea / americano Rp 60 Ribu, bogo treat buy 1 get 1 free Iced Thai Tea dengan harga 28 Ribu, hingga promo sharing is caring french press method buy 1 get 1 free Rp 38 ribu.

Pastikan untuk tidak melewatkan bermacam-macam menu JCO bisa menjadi pilihan mulai dari donuts, JCoffee hingga minuman.

Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.

Simak beragam promo terbaru dari Jco yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan November 2021 ini:

Paket 1/2 lusin JClub + 1/2 lusin JCO donuts

Promo JCO 1/2 lusin JClub + 1/2 lusin JCO donuts. (order.jcodelivery.com)

Paket 1/2 lusin JClub + 1 box JPops

Promo JCO 1/2 lusin JClub + 1 box JPops. (order.jcodelivery.com)

Special Bogo